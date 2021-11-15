شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف مدفعي لقوات الجيش يدك مواقع المليشيا بجبهة الكسارة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

شنت مدفعية الجيش الوطني، امس، قصفاً مكثّفاً استهدف تجمعات وتحركات مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.



وذكر مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن القصف استهدف تجمعات ثابتة ومتحركة للعدو على امتداد مسرح العمليات القتالية بجبهة الكسارة في أوقات متفرقة منذ فجر اليوم..مؤكداً أن القصف أسفر عن سقوط العشرات من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد.

وفي الجبهة ذاتها، استهدف طيران التحالف تعزيزات للمليشيا بغارة جوية أدت إلى تدمير آليات ومعدات قتالية وسقوط جميع من كانوا على متنها بين قتيل وجريح.