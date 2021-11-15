اجتماع بالمخا يناقش مع (الاوتشا) إقامة مخيمات جديدة للنازحين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع عقد بمديرية المخا محافظة تعز، مع مدير فرع مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشئون الانسانية (الاوتشا) زكريا سعيد، أوضاع مخيمات النازحين في المخا.



وشدد مدير مديرية المخا باسم الزريقي في اللقاء بحضور مدير فرع الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين، وعدد من ممثلي المنظمات المحلية، على ضرورة انشاء مخيم جديد للنازحين في موقع القعطبية ضمن خطة الاستجابة الطارئة لمواجهة موجات النزوح جراء الانتهاكات المستمرة لمليشيات الحوثي في تهامة وإمكانية توفير حقائب صحية وخدمات غذائية وانشاء شبكة للصرف الصحي بالمخيمات التي يسكنها قرابة 3500 أسرة نازحة.

من جهته أكد مدير فرع مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشئون الانسانية، استعدادهم لاقامة مخيم جديد في موقع القعطبية للنازحين القادمين من مديريات الحديدة وعددهم 200 أسرة، وإنشاء شبكة صرف صحي ودعم الاحتياجات الاساسية لمخيمات النازحين بالمخا.