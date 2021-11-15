نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي يفتتح مكتب قناة عدن المستقلة بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

افتتح مختار اليافعي نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، وعلي صالح الهميمي نائب رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية في المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، اليوم الأحد، مكتبا لقناة عدن المستقلة بمدينة المكلا .



وأشار اليافعي إلى إن افتتاح المكتب في مدينة المكلا ، هو المشروع الأول للقناة على مستوى محافظات الجنوب ، وسيتبعه بإذن الله افتتاح مكاتب في عدد من المناطق والمحافظات .

مؤكدا أن المكتب سيساهم في تنشيط العمل اﻹعلامي بالمحافظة ، وسيسهل من مهمة القناة في انتاج المزيد من البرامج المنوعة عن حضرموت وفنونها وثقافتها ، وقضاياها ومشاكلها الراهنة .

وعبر اليافعي عن شكره وتقديره للرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي ، على اهتمامه بالقناة وحرصه على الارتقاء بخدماتها الإعلامية ، لتستفيد منها كل محافظات ومناطق الجنوب ، مشيرا إلى إن الرئيس الزبيدي أكد على أهمية أن تكون حضرموت المستهدفة الأولى لمشاريع قناة عدن التوسعية .

وعبر الهميمي عن سعادته بافتتاح مكتب للقناة بمدينة المكلا ، معربا عن شكره لـ عيدروس الزبيدي على اهتمامه بحضرموت ، واعطاها الأولوية في مختلف المجالات ، مشيدا بجهود إدارة قناة عدن وسعيها المستمر لتحقيق المزيد من النجاح والتطور

شارك في افتتاح المكتب عدد من أعضاء الجمعية الوطنية ، والهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس بحضرموت ، والإعلاميين .