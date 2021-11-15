شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء دورة تدريبية بالمكلا لجمع البيانات وإدارة المعلومات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت بمدينة المكلا محافظة حضرموت، اليوم، الدورة التدريبية الخاصة بجمع البيانات وإدارة المعلومات التي تقيمها الإدارة العامة لبحوث التنمية والتدريب بديوان محافظة حضرموت، ضمن مشروع الصمود ودعم المشاركة المجتمعية التابع لوكالة التنمية الألمانية (GIZ) بالشراكة مع السلطة المحلية بالمحافظة.



واوضحت مدير عام إدارة بحوث التنمية والتدريب مارينا الجوهي وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) بأن الدورة التي تستمر 5 ايام، تهدف لبناء قدرات موظفي السلطة المحلية في جمع البيانات وتحديثها بطرق علمية صحيحة وتعريف المشاركين فيها على أهمية جمع البيانات والغرض منها، بالإضافة الى العوامل الواجب مراعاتها قبل جمع البيانات مع النشاط إلى جانب كيفية اعداد تقرير الأداء السنوي والتقرير التنموي والنوع الاجتماعي ومصادر جمع بياناته والطرق الرئيسية في جمع البيانات وتفصيل أنواع العينات.