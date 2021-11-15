وفاة السياسي اليمني البارز ياسر العواضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

توفي الشيخ القبلي والسياسي اليمني البارز ياسر العواضي اليوم الإثنين عن عمر يناهز 46 عاما إثر أزمة صحية مفاجئة في العاصمة المصرية القاهرة.



وكتب رامي نجل العواضي، في تغريدة بتويتر: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، والدي الشيخ ياسر العواضي في ذمة الله“.

من جانبه نعى طارق العواضي، على حسابه في ”تويتر“، وفاة شقيقه ياسر، حيث قال: ”‏بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدرة، ننعى أخي الغالي الشيخ ياسر احمد العواضي، الذي انتقل الى جوار ربه، اثر مرض مفاجئ، ولا نقول إلا ما يقوله المؤمن الصابر المحتسب، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم“. ونشر مجلس النواب اليمني، على حسابه في ”تويتر“، نعياً مقتضباً جاء فيه :“‏نفقد اليوم البرلماني الشيخ/ ياسر العواضي، الذي وافته المنية صباح يومنا هذا في القاهرة، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وعلق رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، عن خبر وفاة ياسر العواضي، قائلاً: ”في هذا الصباح الحزين واللحظة الداكنة بالسواد الذي يعم ارجاء وطننا الحبيب، يداهمنا الخطب الجلل لياخذ من بيننا، رجلاً شجاعاً ومناضلاً جسوراً وبرلمانياً لامعاً وشيخاً بارزاً هو الشيخ ياسر احمد سالم العواضي“.

وأضاف البركاني: ”الذي وافته المنية في وقت مبكر من صباح هذا اليوم، لتضاف أحزان على أحزاننا، ولقد هالت عليا الفاجعة وأحزنني فراقه، واثخنت جروحنا وجروح يمننا الغالي“.

وتابع: ”لقد هزت المصيبة كياني وألجمت لساني ولم أتمالك أن أذرف الدموع لرحيله، وعجزت عن القدرة عن الحديث مع ابنه كنان، ثم عند حديثي مع اخية الشيخ زائد، فتذكرت قول ابي الاحرار (كفكف الدمع واعتصم بالعزاي ليس في الحرب فرصة للبكاء)“.

وأردف البركاني، قائلاً: ”فلمثلك يا ياسر رحمك الله يحزن ويبكى وان كنت من أسرة تعودت على فقدان اقيالها واحدا تلو الاخر ولم تهزها فاجعه او تنحني او تنكسر، فلقد استشهد والدك الشيخ احمد سالم رحمه الله، وانت طفل ونهضت عملاقا وقبله استشهد عميد اسرة ال عواض المناضل احمد عبدربه العواضي رحمه الله وكثيرا من شهداء ال عواض، جمهوري الانتماء أحرار الفكر الوطنيين بكل صدق وإخلاص“.

واختتم حديثه بقوله: ”تفارق اليمن اليوم الحزينة، وتغيب عنها وهي أسيرة بيد العصابة السلالية الحوثية المارقة، إلى جنات الخلد يا ياسر، مع الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين“.

وبحسب موقع المعلومات على شبكة الإنترنت ”ويكيبيديا“، فإن الشيخ ياسر العواضي من مواليد عام 1975، وينحدر من مديرية ردمان بمحافظة البيضاء وسط اليمن، وحصل في مشواره التعليمي على درجة (البكالوريوس) في العلوم السياسية، ودرجة (دبلوم عالي) في القانون الدولي والعلاقات العامة.