السلطة المحلية بتعز تثمن زيارة المبعوث الاممي للمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ثمنت السلطة المحلية بمحافظة تعز، زيارة المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى اليمن هانز غرندبرج للمحافظة والالتقاء مع مختلف المكونات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمناقشة خطة العمل الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل في اليمن.



واستعرض بيان صادر عن السلطة المحلية بمحافظة تعز، الاوضاع التي تم مناقشتها مع المبعوث الاممي الذي شاهد أضرار الحرب ولامس معاناة الحصار الجائر ..مؤكدا دور تعز المحوري وأهميتها المركزية وحرص أبنائها على تجاوز آثار الحرب وتحقيق السلام .

وتطرق البيان، الى القضايا والملفات التي تم مناقشتها مع المبعوث الاممي وفي مقدمتها الاثار الانسانية للقصف والمجازر وعمليات القنص والالغام والاستهداف الممنهج للاحياء السكنية والمنشآت الطبية وسقوط ضحايا مدنيين بشكل يومي وكذلك الاضرار الاقتصادية نتيجة الحصار وإغلاق الطرق وزيادة الاعباء المعيشية ومختلف الانتهاكات وفق إحصائيات خلال 7 أعوام من الحرب.

وطالبت الاحزاب السياسية والبرلمانيين ورجال الاعمال ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين، بدور فاعل للأمم المتحدة تجاه مايحدث في محافظة تعز من أوضاع إنسانية مأساوية وعدم التغاضي عن جرائم المليشيات الحوثية والذي يشجعها على استمرار استهداف المدنيين من الاطفال والنساء بالصواريخ والقذائف والقنص والاختطافات والسجن والتعذيب.

كما طالبت، خلال لقائها المبعوث الاممي بنقل معاناة تعز بكل شفافية للامم المتحدة والمجتمع الدولي وتضمينها ضمن الاحاطات الاممية و الضغط على المليشيات لفتح طريق الحوبان لتخفيف حدة المعاناة أمام المسافرين والمرضى والسلع والخدمات.