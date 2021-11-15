عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعز مسرحا لمجازر الانقلاب.. 70 انتهاكا حوثيا في شهر

الإثنين 15 نوفمبر 2021

الخليج 365

حولت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا مدينة تعز مسرحا مفتوحا للمجازر، وذلك من خلال قصفها المباشر على الأحياء السكنية.



وأمس الأحد، قتل مدني يدعى "سنان أحمد العريقي" برصاص قناصة لمليشيات الحوثي، أثناء تواجده أمام منزله بحي كلابة في مديرية صالة شرقي مدينة تعز، بحسب مصدر محلي.

وكشف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان باليمن، في تقريره لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن ارتكاب المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً أكثر من 70 انتهاكاً ضد المدنيين بمحافظة تعز، جنوبي اليمن.

ووثق التقرير مقتل وإصابة 35 مدنيا، حيث قتل 20 مدنياً بينهم امرأتان و6 أطفال، وإصابة 15 آخرين بينهم امرأتان و3 أطفال في استهداف مباشرة وقذائف المليشيات المدفعية والألغام والعبوات الناسفة؛ فيما تم إعدام طفل من قبل أفراد مليشيات الحوثي.

وأشار إلى أن فريقه الميداني وثق حالتي اختطاف وإخفاء قسري وحالة واحدة لانتهاك حرية الرأي والتعبير.

كما سجل 28 حالة انتهاك لممتلكات خاصة، حيث تضرر 7 منازل بشكل كلي و12 منزلا بشكل جزئي و6 مركبات نتيجة القصف من قبل مليشيات الحوثي، وتضررت مركبة كليا جراء انفجار لغم أرضي زرعته مليشيات الحوثي، وفقا للتقرير.

ولفت التقرير إلى المجزرة المروعة التي ارتكبتها المليشيات الحوثية في 30 من أكتوبر/تشرين الأول والتي أدت إلى مقتل 3 أطفال، وإصابة 3 آخرين من أسرة واحدة بينهم طفل تم بتر قدمه، وذلك جراء إطلاق المليشيات قذيفة هاون استهدفت حي جامع "الخير" بمديرية صالة وسط المدينة المصنفة عاصمة للثقافة باليمن.

وتطرق التقرير إلى الجبايات التي فرضها قادة مليشيات الحوثي تحت مسميات مختلفة آخرها التحجج بالمولد النبوي لجمع الأموال، فضلا عن رعاة خلايا نائمة وقفت خلف سلسلة من عمليات الاغتيال ضد القادة العسكريين والسياسيين.

وكانت ذات المنظمة سجلت ارتكاب مليشيات الحوثي خلال سبتمبر/أيلول الماضي، أكثر من 73 انتهاكا تضمنت 9 عمليات قتل وأكثر من 24 حالة إصابة معظمهم أطفال ونساء.

والعام الماضي، شهد محافظة تعز وقوع 1488 انتهاكا حوثيا طالت المدنيين بينها 8 مجازر جماعية عبر القصف المباشر على الأحياء السكنية ما أدى إلى مقتل 211 مدنيا بينهم 42 طفلا و29 امرأة.

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ، زار مدينة تعز في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري للمرة الأولى منذ 7 أعوام وذلك للاطلاع عن قرب لتداعيات حصار مليشيات الحوثي وجرائمها الإنسانية.

وتفرض مليشيات الحوثي منذ 2015 حصارا مشددا على مدينة تعز كبرى مدن اليمن من حيث الكثافة السكانية وذلك عبر قطع الطرقات والخطوط الرئيسية ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني والمعيشي لملايين اليمنيين.