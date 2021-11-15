هزائم حوثية قاسية في معارك عنيفة بـ3 محافظات يمنية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هزائم حوثية قاسيةفي معارك عنيفة بـ3 محافظات يمنية

الإثنين 15 نوفمبر 2021

الخليج 365

هزائم قاسية متتالية تلقتها مليشيات الحوثي في 3 محافظات، وذلك على يد المقاومة المشتركة والجيش الوطني والتحالف بقيادة السعودية.



تركزت أعنف المعارك، الأحد، على امتداد مسرح العمليات القتالية في الريف الجنوبي من محافظة الحديدة (غرب) وصولا إلى الجهة الشمالية من محافظة الضالع (جنوب) وحتى الجنوب والغرب الملتهب من محافظة مأرب (شرق).

وتشتد وتيرة المعارك العنيفة، لليوم الثالث على التوالي، في محافظة الحديدة عقب إخلاء المقاومة المشتركة لمواقع محيطة بالمدينة الاستراتيجية بموجب اتفاق ستوكهولم قبل أن تكسر المليشيات الاتفاق الأممي وتجتاح المناطق التي يفترض أن تكون منزوعة السلاح.

وقالت المقاومة المشتركة في بيان، إن مليشيات الحوثي تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح خلال اشتباكات خاضتها مع المليشيات في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

ووفقا للبيان فإن مدفعية القوات المشتركة نفذت قصفاً مكثفا على تعزيزات ومواقع لمليشيات الحوثي جنوبي المحافظة المطلة على البحر الأحمر.

وأسفرت الضربات المدفعية عن تدمير عدد من الآليات والدوريات الحوثية بما فيها دبابتان، علاوة عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بصفوف المليشيات، طبقا لذات المصدر.

وجنوبا، كسرت القوات الجنوبية هجوما بريا شنتها المليشيات الحوثية على قطاع "ثوخب" شمالي محافظة الضالع لكنها سرعان ما تراجعت مثقلة بالخسائر البشرية والمادية.

وقال متحدث القوات الجنوبية، والمنطقة العسكرية الرابعة، المقدم محمد النقيب إن هجوم مليشيات الحوثي جاء رداً على ما تكبدته المليشيات من خسائر الأيام الماضية في عمليات نوعية تكللت بمصرع وجرح عدد من عناصر الانقلابيين.

وبشأن الخسائر الجديدة، أكد المتحدث العسكري في بيان، أن المليشيات الحوثية منيت بهزيمة قاسية تمثلت بمصرع نحو 7 من عناصرها وجرح آخرين.

كما تم تدمير آلية قتالية عقب محاولة الهجوم الفاشل لعناصر المليشيات باتجاه قطاع الثوخب في مديرية قعطبة شمالي الضالع، وفقا للمسؤول اليمني.

في مأرب، الهدف الرئيسي لهجوم مليشيات الحوثي منذ أكثر من عام، قال الجيش الوطني إن قواته ورجال القبائل وضربات جوية للتحالف الحقت بالانقلابيين المدعومين من إيران خسائر ثقيلة.

فيما أعلن التحالف عن مقتل 80 حوثيا في الضربات الجوية للمقاتلات الحربية، كما أكد الجيش الوطني إن قواته ورجال القبائل شنّوا هجوماً استباقياً على مواقع حوثية تمكنوا خلاله من تدمير قدرات المليشيات وأوقعوا العديد من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح بينهم قيادات ميدانية.

وأضاف في بيان، أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش أسفر عن تدمير مخزن إمدادات للميليشيات وتدمير عديد الآليات بمن عليها من عتاد.

وغربا، من المحافظة النفطية، شنت مدفعية الجيش الوطني قصفاً مكثّفاً استهدف تجمعات وتحركات مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة الكسارة في مديرية صرواح.

وقال إن القصف استهدف تجمعات ثابتة ومتحركة للمليشيات الحوثية على امتداد مسرح العمليات القتالية بجبهة الكسارة في أوقات متفرقة منذ فجر اليوم.

وسقط العشرات من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد في القصف المركز للجيش اليمني، وفقا للبيان.

وفي الجبهة ذاتها، استهدف طيران التحالف تعزيزات للمليشيات بغارة جوية أدت إلى تدمير آليات ومعدات قتالية وسقوط جميع من كانوا على متنها بين قتيل وجريح.

نزع 1565 لغماً حوثيا

في الصدد، أعلن مشروع مسام السعودي عن انتزاع نحو ألف و565 لغما للمليشيات الحوثية خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في مختلف المحافظات اليمنية.

وأوضح بيان للمركز، أن الألغام التي تم انتزعها، منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و 541 لغماً مضاداً للدبابات، و 1.020 ذخيرة غير متفجرة ليرتفع عدد الألغام المنزوعة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني إلى 3.008 ألغام حوثية.

وانتزع مشروع "مسام" منذ تأسيسه 2018، أكثر من 287 ألفًا و645 لغماً، زرعتها المليشيات الحوثية بعشوائية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن في الأراضي اليمنية، طبقا للبيان.