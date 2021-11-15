عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يشن ضربات جوية ضد الميليشيات لدعم قوات الساحل الغربي

الإثنين 15 نوفمبر 2021

الخليج 365

أفادت مصادر محلية، ليل الأحد إلى الاثنين، بأن تحالف دعم الشرعية شن ضربات جوية ضد الميليشيات الحوثية لدعم قوات الساحل الغربي.



وأضافت المصادر أن الضربات خلفت خسائر في الأرواح والعتاد في صفوف الميليشيات الحوثية بالساحل الغربي.

وأكدت المصادر أن ضربات التحالف استهدفت عتاد وعناصر الميليشيات "خارج مناطق اتفاق ستوكهولم".

يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن قد نشر، الأحد، صورا لعمليات الاستهداف ضد ميليشيات الحوثي وآلياتها في صرواح والبيضاء والجوف خلال الـ 24 ساعة التي سبقت، والتي أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 80 عنصرا حوثيا.

وذكرت المصادر، أن قوات التحالف الجوية أحبطت محاولة هجوم للحوثيين على "البلق" غرب مأرب.

وأضافت أن عملية التحالف جرت أثناء تجمع لعناصر حوثية لتنفيذ الهجوم على "البلق" الشرقي، وأشارت إلى أنه تم خلال العملية تدمير 6 آليات عسكرية للحوثيين وقتل أكثر من 80 حوثيا.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن في وقت سابق الأحد، تنفيذه 22 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثي في صرواح والبيضاء والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال التحالف إن عمليات الاستهداف شملت تدمير 19 آلية عسكرية والقضاء على 80 عنصراً إرهابياً.

وكان التحالف قد أعلن السبت تنفيذ 42 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيات الحوثي في صرواح غرب مدينة مأرب والبيضاء جنوب مأرب خلال 24 ساعة.