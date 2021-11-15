مأرب: الأمن يضبط عنصر حوثي متنكراً بزي نسائي أثناء محاولته التسلل إلى المدينة

أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، الأحد، ضبط أحد عناصر مليشيا الحوثي، متنكراً بزي نسائي أثناء محاولته التسلل إلى المدينة شمال شرقي اليمن.



وقالت قوات الأمن الخاصة في بيان على صفحتها بالفيسبوك: "تم ضبط أحد عناصر مليشيا الحوثي في إحدى النقاط الأمنية التابعة للأجهزة الأمنية بمأرب حاول التسلل إلى مأرب بثياب نسائية ".



وأوضح البيان أن العنصر الحوثي المقبوض عليه يُدعى "منيع علي حسان" وعمل في أمنيات مليشيا الحوثي قبل أن ينتقل إلى جبهة نهم للعمل في مهمة التسليح إلى جانب المليشيا، وبعدها عمل مساعدا لمشرف التحشيد والتجنيد".



ولفت أن "حسان" تم القبض عليه في أول نقطة أمنية تابعة للقوات الخاصة في مأرب، كم تم القبض على صاحب السيارة التي كانت تنتظر وصوله في النقطة التالية وتسليمهم للجهات المختصة.



وقال قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب العميد الركن سليم السياغي، إن "عيون الأمن غير غافلة عن أساليب المليشيا وقادرة على كشف تمويهاتهم وفك تعقيدات شفرات تخاطبهم وتنقلاتهم وأن من يفكر أن يضر بأمن وأمان واستقرار المواطنين في مأرب فرجال الأمن على قدرة عالية للتعامل معه بكل حزم وقوة قبل أن ينفذ مخططه".



وأكد أن: "مصير جميع الخلايا والمتسللين هو الضبط والتسليم للعدالة لينالوا جزائهم وفق النظام والقانون".



ونشر الإعلام الأمني بالمحافظة اعترافات للعنصر الحوثي كشف فيها عن تحركاته والمهام التي قام بها والأشخاص المتعاونين معه.



وتمكنت قوات الأمن في محافظة مأرب، من ضبط عدة خلايا حوثية حاولت العبث بأمن واستقرار المحافظة المكتظة بالنازحين.





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