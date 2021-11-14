مليشيا الحوثي تفجر أربعة منازل في جبل حبشي غرب تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت مليشيات الحوثي الانقلابية، على تفجير أربعة منازل في المناطق الخاضعة لسيطرتها في الريف الغربي لمدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.



وقالت مصادر حقوقية ومحلية لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيات الحوثي الانقلابية، فجّرت يوم الجمعة أربعة منازل بشكل كلي في قرية تبيشعة التابعة لمديرية جبل حبشي غربي المحافظة.



وأضافت أن 10 منازل أخرى تضررت من الانفجارات، لافتة إلى أن المنازل التي فجرتها المليشيات تعود لمواطنين.



يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من مواجهات بين قوات الجيش ومليشيات الحوثي الانقلابية شهدتها ذات المنطقة الواقعة غرب المدينة.



يشار إلى أن تعز تتصدر قائمة المحافظات اليمنية من حيث عدد المنازل التي فجرتها المليشيات خلال سنوات الحرب بأكثر من 160 منزلا وفق تقارير حقوقية.