شكرا لبحثكم عن خبر عميد كلية الاعلام بجامعة عدن يلتقي رئيس قسم الاعلام بكلية الاداب جامعة تعز. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قسم الاعلام/ خاص

التقى الاستاذ الدكتورمحمد على ناصر عميد كلية الاعلام بجامعة عدن، الدكتور عبدالحكيم عبدالله مكارم رئيس قسم الاعلام وعلوم الاتصال بكلية الاداب بجامعة تعز صباح اليوم الاحد بمكتب القسم.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور مكارم بضيف الكلية واثنى على هذه المبادرة التي قام بها الدكتور ناصر والتي تعد في سياق تعزيز العلاقات المشتركة بين جامعتي عدن وتعز وتم في اللقاء مناقشة اقامة رحلات علمية تدريبية الي كلية الاعلام بجامعة عدن، ورحب الدكتور محمد علي ناصر بالفكرة واعتبرها في اطار تبادل الخبرات.

كما التقى الاستاذ الدكتور محمد علي ناصر بمعية الدكتور مكارم طلاب قسم الاعلام المستوى الثاني وقدم لهم عددا من النصائح العلمية خاصة تلك التي تنمي قدرات الصحفي وتصقل مهاراته وقدراته المهنية وتجعل منه خريجا قادرا علي المنافسة في سوق العمل.

حضر اللقاء الدكتور الدكتور احمد العامري نائب عميد كلية الاداب للشؤن الاكاديمية والدكتور علي عبدالله حميد رئيس،قسم الدراسات الاسلامية بالكلية والاستاذ الطيب،رشاد المدرس المساعد،بالقسم.