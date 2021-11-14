شكرا لبحثكم عن خبر مكون يمني يدعو لتحقيق بانسحاب قوات موالية للحكومة من "الحديدة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شكري حسين/ الأناضول

دعا مكون يمني، الأحد، إلى إجراء تحقيق في انسحاب قوات موالية للحكومة من مناطق في محافظة الحديدة الساحلية (غرب) سيطر عليها الحوثيون لاحقا.

جاء ذلك في بيان لـ"الحراك التهامي السلمي"، الذي برز عام 2011 إبان اندلاع الثورة ضد الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، وهو يتكون من ناشطين وسياسيين وعسكريين من أبناء الحديدة، وينادي بالمواطنة المتساوية ويتهم السلطات المتعاقبة بتهميش المحافظة الاستراتيجية في الخدمات.

وقال الحراك، في بيان: "فوجئنا بانسحاب القوات المشتركة من مديريات الحوك والحالي والدريهمي والتحيتا والخط الساحلي في الحديدة بمسافة نحو 90 كم، ما أدى إلى السيطرة عليها من قبل مليشيا الحوثي".

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين، أودت بحياة أكثر من 233 ألفا، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وأضاف: "ندين هذا الانسحاب المفاجئ، أيا كانت ضروراته أو دواعيه، لعدم أخذه في الاعتبار تداعياته الإنسانية على أبناء الحديدة".

ودعا الحراك التحالف العربي، بقيادة الجارة السعودية، إلى "فتح تحقيق فيما جرى ويجري لأبناء الحديدة".

والخميس والجمعة الماضيين، انسحبت القوات المشتركة من مناطق في الحديدة، بعضها حيوية، بشكل مفاجئ أثار حفيظة الرأي العام في اليمن، ونفت الحكومة الشرعية علمها بهذا الانسحاب.

ورغم قتال هذه القوات بجانب الحكومة، إلا أنها لا تخضع لسيطرة وزارة الدفاع، وتتلقى دعما ماليا وعسكريا من دولة الإمارات، وفق وسائل إعلام محلية.

والأحد، اتهمت جماعة الحوثيين، في بيان، التحالف بمواصلة خروقاته لاتفاق السويد، بشن 10 غارات جوية على مديريتي حيس والتحيتا جنوبي الحديدة.

وفي 2018، توصلت الحكومة والحوثيون إلى اتفاق في السويد يقضي بوقف إطلاق النار في الحديدة، وانسحاب قوات الطرفين إلى خارج المدينة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأضافت الجماعة أن الغارات في المديريتين تركزت في الأماكن التي توسع فيها مقاتلوها بعد الانسحاب المفاجئ للقوات المشتركة.

فيما قال التحالف، في بيان، الأحد، إنه "تم اكتشاف وتدمير لغم بحري جنوب البحر الأحمر، تم زرعه من قبل جماعة الحوثيين".

وتابع: تمت "إزالة وتدمير 207 ألغام بحرية نشرتها المليشيا الحوثية عشوائيا (دون تحديد فترة زمنية معينة)".

وشدد على أن "الألغام البحرية الإيرانية الحوثية تهديد خطير للملاحة البحرية والتجارة العالمية".

وللنزاع اليمني امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015، ينفذ التحالف عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.