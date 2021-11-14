شكرا لبحثكم عن خبر اليمن.. التحالف يعلن مقتل 80 حوثيا والجماعة تتهمه بإعدام 10 أسرى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الأناضول

أعلن التحالف العربي، الأحد، مقتل 80 من عناصر جماعة الحوثي في مناطق مختلفة باليمن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما اتهمت الجماعة التحالف بإعدام 10 من أسراها.

وقال التحالف، في بيان، إنه نفذ 22 عملية استهداف لآليات وعناصر للحوثيين في مناطق صرواح بمحافظة مأرب (شرق) والجوف ( شمال) والبيضاء (وسط) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأدت الغارات إلى مقتل 80 "عنصرا إرهابيا"، وتدمير 19 آلية عسكرية.

ولم يصدر على الفور تعقيب من الحوثيين بشأن بيان التحالف، لكن لجنة شؤون الأسرى التابعة للجماعة، قالت في بيان عبر "تويتر" الأحد، إن "مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي (تقصد التحالف) أعدمت 10 من أسرى الجماعة رميا بالرصاص في الساحل الغربي (جنوبي الحديدة)".

ودعت "المبعوث الأممي إلى اليمن (هانس غروندبرغ) والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها إلى إدانة هذه الجريمة والتحرك الجاد لملاحقة مرتكبيها ومحاكمتهم، واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية جميع الأسرى وحفظ حقوقهم".

ولم يعَّقب التحالف على الفور على هذا الاتهام، وسبق أن نفذت الحكومة الشرعية والحوثيون صفقات لتبادل الأسرى، بجهود محلية وأممية، إذ قدم الجانبان في مشاورات برعاية أممية في السويد عام 2018 قوائم تضم ما يزيد عن 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف.

والأحد، قال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان باليمن (منظمة غير حكومية)، في تقرير، إنه "وثَّق مقتل 20 مدنيا في (محافظة) تعز (جنوب غرب)، بينهم امرأتان و6 أطفال، وإصابة 15 آخرين خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وأوضح أن "ذلك تم في استهدافات مباشرة وقذائف الحوثيين المدفعية والألغام والعبوات الناسفة".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جماعة الحوثي حول هذا الأمر.

وتتهم منظمات حقوقية وإنسانية الحوثيين بفرض حصار على مركز محافظة تعز (يخضع لسيطرة الحكومة) منذ اندلاع النزاع في 2015، ومنع قوافل الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى السكان، ومتضرري الحرب، وهو ما تنفيه الجماعة.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا أودت بحياة أكثر من 233 ألفا، وبات 80 بالمئة من سكانه، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ولهذا النزاع امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.