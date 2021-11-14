شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ المهرة يتفقد اعمال السفلتة في مشروع توسعة المدخل الجنوبي للغيضة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقد محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، اليوم، مستوى الإنجاز وأعمال السفلتة في مشروع توسعة المدخل الجنوبي لمدينة الغيضة، الذي تنفذه الشركة العربية الوطنية للهندسة والمقاولات، بتمويل من السلطة المحلية.



وأشاد محافظ المهرة، بسير الأعمال الجارية في تنفيذ المشروع من قبل الشركة المنفذة.. مشدداً على ضرورة سرعة إنجاز المشروع بحسب المواصفات والمعايير الفنية لما يمثله هذا المشروع من أهمية لتعزيز مشاريع البنية التحتية بالمحافظة.