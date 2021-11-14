التحالف العربي: تدمير 19 آلية عسكرية خلال عمليات باليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تدمير 19 آلية عسكرية والقضاء على 80 عنصرا إرهابيا من مليشيا الحوثي.



وأوضح التحالف - في بيان مقتضب أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الأحد - أن خسائر مليشيا الحوثي في العتاد والأفراد جاءت من خلال تنفيذ 22 استهدافا لعناصر المليشيا في صرواح والبيضاء الجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.