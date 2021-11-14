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التحالف العربي: تدمير 19 آلية عسكرية خلال عمليات باليمن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية تدمير 19 آلية عسكرية والقضاء على 80 عنصرا إرهابيا من مليشيا الحوثي.

وأوضح التحالف - في بيان مقتضب أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الأحد - أن خسائر مليشيا الحوثي في العتاد والأفراد جاءت من خلال تنفيذ 22 استهدافا لعناصر المليشيا في صرواح والبيضاء الجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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