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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي: تدمير 19 آلية عسكرية خلال عمليات باليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021
أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تدمير 19 آلية عسكرية والقضاء على 80 عنصرا إرهابيا من مليشيا الحوثي.
وأوضح التحالف - في بيان مقتضب أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الأحد - أن خسائر مليشيا الحوثي في العتاد والأفراد جاءت من خلال تنفيذ 22 استهدافا لعناصر المليشيا في صرواح والبيضاء الجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.