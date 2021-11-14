مقتل 80 متمرداً حوثياً في غارات للتحالف دعم الشرعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد مقتل 80 متمرداً حوثياً في الساعات الأربع والعشرين الماضية في غارات جديدة حول مدينة مأرب.



وأعلن التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية تنفيذ 22 استهدافاً لآليات وعناصر الميليشيا" في الساعات الـ24 الماضية، ما أدى إلى تدمير 19 آلية عسكرية والقضاء على 80 إرهابياً.

واستهدفت الغارات منطقة صرواح، غرب مدينة مأرب، ومحافظة البيضاء، ومحافظة الجوف، جنوب وشمال مدينة مأرب على التوالي.

ويُعلن التحالف الذي يدعم الحكومة المعترف بها دولياً منذ 2015، عن غارات جوية لوقف تقدم المتمردين يومياً منذ شهر، أدت إلى مقتل نحو 3500 مقاتل.