شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مسام" ينتزع 1.565 لغماً خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الجاري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 1.565 لغماً خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر2021م، والتي زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف المحافظات.



واوضح المركز في بيان له، ان الالغام التي انتزعها، منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و 541 لغماً مضاداً للدبابات، و 1.020 ذخيرة غير متفجرة، ليرتفع عدد الألغام المنزوعة في شهر نوفمبر إلى 3.008 لغما..مشيراً الى ان عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن بلغ 287 ألفًا و645 لغماً، زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.