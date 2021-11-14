محافظ شبوة يطلع على سير العمل في مشروع طريق نعضة-العبيلات-السليم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع محافظ محافظة شبوة محمد صالح عديو، اليوم، على سير العمل في مشروع شق وسفلتة طريق نعضة - العبيلات -السليم البالغ طوله 120 كيلومتر والذي سيربط مديريات بيحان وعسيلان وعين بالخط الدولي عتق - العبر.



واستمع المحافظ بن عديو، إلى شرح مفصل من قبل المختصين حول مستوى الإنجاز في المشروع الذي تنفذه شركة الحارثي لخدمات النفط والغاز والمقاولات العامة بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، حيث بلغت نسبة إنجاز أعمال الشق والردم فيه حتى الأن 60 بالمائة وأكثر من 15 بالمائة من أعمال السفلتة.

وأشاد محافظ شبوة، بجهود سير العمل في المشروع ومستوى الإنجاز فيه..مشدداً على أهمية العمل وفق المواصفات والإشتراطات الفنية ومعايير الجودة الخاصة بالمشروع الحيوي الهام.