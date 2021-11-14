شكرا لبحثكم عن خبر تدشين عملية تحسين خطوط السير ونظام فرزات النقل في صيرة بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - علي خميس

دشن اليوم في مديرية صيرة بالعاصمة المؤقتة عدن عملية تحسين خطوط السير وإعادة العمل بنظام الفرزات لوسائل النقل بالمديرية، وفقا لتوجيهات محافظ عدن أحمد لملس.

وفي التدشين الذي حضره وكيل محافظة عدن لقطاع الاستثمار المهندس عدنان الكاف، أكد وكيل محافظة عدن لشؤون النقل خالد الجعميلاني، أن هذه الحملة التي تأتي حسب الخطة التي تم اعدادها من قبل السلطة المحلية بعدن وتوجيهات محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، تهدف الى تفعيتطبيق النظام والقانون على كل المواطنين وسائقي وسائل النقل العامة للتخفيف من ازدحام السير في معظم شوارع عدن " .

ودعا الوكيل الجعيملاني، كافة المواطنين وسائقي سيارات الاجرة الالتزام والتعاون مع رجال المرور في تطبيق النظام وقواعد المرور لتثبيت الامن والاستقرار في كل مديريات المحافظة .. موكدا بأنه سيتم مواصلة تفعيل اعادة نظام الفرز في باقي مديريات المحافظة خلال المرحلة القادمة " .

من جانبه أشار مدير شرطة السير في عدن العقيد جمال ديان، الى أن نسبة نجاح عملية اعادة تفعيل نظام الفرزات في مديرية صيرة كانت جيدة كما كان متوقع لها وذلك للجهود المبذولة من قبل رجال المرور والجهات الأمنية الاخرى، وتفاعل المواطنين في تثبيت النظام والامن .. موضحا بأن الهدف من اعادة تفعيل نظام الفرزات التقليل من الازدحام الحاصل في معظم شوارع المديريات التي كانت تسبب الكثير من الحوادث المرورية " .

بدوره أوضح مدير عام مديرية صيرة الدكتور محمود بن جرادي، أن تدشين عملية تفعيل نظام النقل البري في المديرية يأتي ضمن توجيهات السلطة المحلية بالمحافظة لإلزام سيارات الاجرة والباصات في الوقوف بالأماكن المخصصة لها من أجل التخفيف من الازدحام الحاصل في شوارع المديرية " .. مشيدا " بتفاعل رجال المرور و شرطة كريتر وقوات العاصفة والذين ساهموا في اعادة النظام في الفرز وضبط العملية بطريقة قانونية ونظامية لقت استحسان المواطنين من خلال مشاركتهم وتفاعلهم مع الحملة.

حضر التدشين مدير مكتب النقل بمديرية صيرة محمد موسى، ومدير انتقالي صيرة محمد جار الله.