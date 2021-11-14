شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلادنا تشارك في الاجتماع الثامن للجنة الاستشارية لمركز الاعتماد الخليجي (GAC) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاركت الجمهورية اليمنية ممثلة بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، اليوم، في اعمال الاجتماع الثامن للجنة الاستشارية لمركز الاعتماد الخليجي(GAC).



وناقش الاجتماع المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلو أجهزة التقييس ومراكز الاعتماد الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي، جملة من القرارات والتوصيات التي تدعم العمل الخليجي المشترك وتسهل التبادل التجاري وتعزز الصناعة والتجارة والاقتصاد الوطني بين الدول الاعضاء.