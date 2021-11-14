تدشين المخيم الطبي للجراحة بالمناظير بمستشفى الغيضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دشن محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، المخيم الطبي الجراحي للجراحة بالمناظير الطبية بمستشفى الغيضة المركزي، بتمويل شركة لوبستر للأسماك والأحياء البحرية وشركة العمقي للتنمية الاجتماعية.



واطلع المحافظ بن ياسر، على سير العمل في المخيم في قسم العمليات والأقسام الأخرى..مستمعاً من مدير مكتب الصحة العامة والسكان عوض سعد، ومدير مستشفى الغيضة محسن بلحاف، إلى شرح عن طبيعة المخيم والتخصصات الطبية التي يشملها والعمليات التي سيجريها الأطباء خلال فترة المخيم.

ويستهدف المخيم خلال سبعة ايام، اجراء أكثر من 100 عملية جراحية، في الجراحة العامة والمسالك البولية وجراحة الجهاز الهضمي.