اخبار الخليج / اخبار اليمن

إتلاف ٤٧٧٩ كرتونا من المشروبات الغازية منتهية الصلاحية في المهرة

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إتلاف ٤٧٧٩ كرتونا من المشروبات الغازية منتهية الصلاحية في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اتلف مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة المهرة، امس ٤٧٧٩ كرتوناً من المشروبات الغازية و المرطبات منتهية الصلاحية والتي ضبطتها حملات التفتيش على الأسواق بالمحافظة.

 

وشدد مدير ادارة الاسواق وحماية المستهلك بمكتب الصناعة والتجارة شكري الاسد، على اهمية رفع الوعي لدى المواطن ومعرفة حقوقه تجاه مايقدم له السوق من منتجات، والتأكد من صلاحية المنتج عبر التعرف على تواريخ الانتاج و الانتهاء.

 

وحذر مكتب الصناعة والتجارة، كافة التجار من مغبة المتاجرة بالسلع التالفة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر..مؤكداً انه سيتخذ كافة الاجراءات التأديبية بحق المخالفين.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا