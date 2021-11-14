إتلاف ٤٧٧٩ كرتونا من المشروبات الغازية منتهية الصلاحية في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اتلف مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة المهرة، امس ٤٧٧٩ كرتوناً من المشروبات الغازية و المرطبات منتهية الصلاحية والتي ضبطتها حملات التفتيش على الأسواق بالمحافظة.



وشدد مدير ادارة الاسواق وحماية المستهلك بمكتب الصناعة والتجارة شكري الاسد، على اهمية رفع الوعي لدى المواطن ومعرفة حقوقه تجاه مايقدم له السوق من منتجات، والتأكد من صلاحية المنتج عبر التعرف على تواريخ الانتاج و الانتهاء.

وحذر مكتب الصناعة والتجارة، كافة التجار من مغبة المتاجرة بالسلع التالفة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر..مؤكداً انه سيتخذ كافة الاجراءات التأديبية بحق المخالفين.