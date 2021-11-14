رئيس مجلس الشورى يعزي المحامي العام للجمهورية في وفاة والدته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر،امس، برقية عزاء ومواساة الى القاضي الدكتور علي عطبوش عوض، المحامي العام الاول للجمهورية عزاه خلالها بوفاة والدته الفاضلة.



وعبر الدكتور بن دغر، عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة لاسرة وذوي الفقيدة بهذا المصاب الأليم .. مبتهلا إلى الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.