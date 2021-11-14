معين عبدالملك يوجه بإجراء تقييم شامل لسير عملية الإصلاحات في قطاع الكهرباء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وزارة الكهرباء والطاقة بإجراء تقييم شامل لسير عملية الإصلاحات المنفذه في هذا القطاع خلال الفترة الأخيرة، بما فيها الالتزامات المنصوص عليها في منحة المشتقات النفطية السعودية، وبما يضمن النهوض بقطاع الكهرباء لتحسين الأداء وتقليص الهدر.



وأكد رئيس الوزراء خلال ترؤوسه امس في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لقيادة وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء ومؤسسة كهرباء عدن، على أهمية التركيز على تقليل الفاقد وتعزيز القدرات التوليدية، وتطوير شبكات النقل والتوزيع، وإيجاد حلول غير تقليدية لمعالجة المشاكل المتراكمة في هذا القطاع.. مشيرا الى تعزيز القدرات التوليدية للكهرباء بدخول محطة فخامة الرئيس للخدمة في عدن ونجاح تشغيل المرحلة الأولى منها، وما يتطلبه ذلك بالمقابل من اتخاذ حلول مستدامة للاستفادة منها وانعكاسها بشكل ملموس على تخفيف معاناة المواطنين.

وشدد رئيس الوزراء على جدولة أولويات قطاع الكهرباء وفق الاحتياجات الملحة، وبمسار سريع ينعكس على تحسين أداء الخدمة وتخفيف معاناة المواطنين.

واقر الاجتماع عدد من المعالجات الخاصة بإصلاح وصيانة المحطات وتعزيز القدرات التوليدية، وخفض الفاقد، إضافة الى معالجة مشكلة الوقود ومحطات الطاقة المشتراه.. مشددا على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الربط العشوائي وتوفير العدادات والتوجه لمواكبه التحديث الرقمي من العدادات مسبقه الدفع لترشيد استهلاك الطاقة.

كما جرى مناقشة وضع المنظومة الكهربائية في الوقت الراهن بشكل شامل والتحديات التي تواجهها، والاليات غير التقليدية للتعامل معها، وفق نهج مختلف وطريقة جديدة، تحقق الكفاءة في الإنتاج والتوزيع والتحصيل، وإيجاد بدائل اقتصادية مجدية لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الوقود الأقل كلفة.

وقدمت قيادة وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء ومؤسسة كهرباء عدن، تقارير حول أدائها ونشاطها خلال الفترة الماضية، والمقترحات والحلول لتجاوز الاختلالات القائمة، إضافة الى خطط تعزيز الإيرادات وتقليل الفاقد.. مشيرين الى انه تم بنجاح تشغيل التوربين الأول من محطة فخامة الرئيس بقدرة 110 ميجاوات، والفترة الزمنية لادخالها بالكامل في الخدمة وبقدرة 264 ميجاوات، وربط محافظتي ابين ولحج بالمنظومة الكهربائية.