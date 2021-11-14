مليشيا الحوثي تختطف المحامي عبدالله الحوثي وترسله إلى النيابة الجزائية بصنعاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل مليشيا الحوثي خطف محام يعمل في صنعاء بتهمة تحرير عقد بيع عقار بين أقارب قبل سنتين. وقالت نقابة المحامين في صنعاء إن نيابة بني الحارث التي خطفت المحامي عبدالله أحمد الحوثي اليوم السبت للمرة الثانية وتستعد لإرساله إلى النيابة الجزائية. وخطفت نيابة بني الحارث المحامي الحوثي من قاعة المحكمة مطلع الشهر الجاري. وطالبت نقابة المحامين النائب العام الحوثي الإفراج عن المحامي الحوثي فورا.

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