شكرا لبحثكم عن خبر السعودية.. لم ننسحب من اليمن ونقدم الدعم للحكومة والجيش والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت المملكة العربية السعودية إنها لم تنسحب من اليمن وأنها تقدم الدعم للحكومة الشرعية والجيش الوطني.

وأضاف وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في مقابلة مع “فرانس 24”: أن الحوثيين لا يريدون المشاركة في أي عملية لإنهاء النزاع في اليمن.. مؤكدا “لم ننسحب من اليمن ونقدم دعما لحكومته الشرعية وجيشه الوطني”.

وأشار بن فرحان إلى أن مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته الرياض لا يزال على الطاولة.. مضيفا: “لكن الحوثيين لا يريدون الالتزام”.

وقال إن “السعودية لطالما أكدت أنها والتحالف العربي يدعمان حلا سياسيا في اليمن”.

والجمعة أعلنت الخارجية السعودية ترحيبها بإدراج مجلس الأمن الدولي 3 من قيادات مليشيات الحوثي المدعومة من إيران ضمن قائمة العقوبات.. حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.