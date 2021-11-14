شكرا لبحثكم عن خبر "بازار عدن الالكتروني" يكرم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن/ خاص:

تسلمت المؤسسة العامة لتأمينات الاجتماعية المركز الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، شهادة تكريمية وتقديرية نظراً لجهودها الايجابية والتشجيعية وخدماتها الداعمة للقطاع الخاص ممثلةً برئدات الاعمال للمشاريع الصغيرة.

وعقب التكريم، أكدت كلمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،أنها تفتخر بهذا التكريم كونه يجسد جهود الشراكة المجتمعية والتشاركية بين المؤسسة ومنظمات المجتمع المدني الشريك الاساسي الذي يعول عليه في تعزيز برامج الخدمات التأمينية.

واشارت إلى أنها ستعمل على مواصلة جهودها في نشر الثقافة التأمينية والتوعية العامة بأهمية الاشتراكات التأمينية لفائدة العاملين بالقطاع الخاص منها رائدات الاعمال للمشاريع الصغيرة وضمان حقوقهن المادية في المستقبل.

وبينت أن المؤسسة تسعى باستمرار في تطبيق الخطط والاستراتيجيات التي تعزز من تحقيق حماية اجتماعية تكفل حقوق المؤمن عليهم من أصحاب العمل عن طريق حزمة من المنافع التأمينية تواكب التطورات المتسارعة في الخدمات الالكترونية ووفق اشتراطات كفلتها الأنظمة والقوانين المنظمة للعمل التأميني.

ويأتي تكريم المؤسسة ضمن مشاركتها في "بازار عدن الإلكتروني" المنبثق من مشروع التسويق الرقمي لرائدت الأعمال، المنفذ من قبل مؤسسة جسور للحلول التأمينية بالشراكة مع منظمة كير العالمية وبتمويل من مؤسسة H&M,بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وعدد من الجهات المناحةوالمتضمن فكرته إيجاد سوق إلكتروني شامل يجمع بين البائعين والمشترين عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وستقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمة تأمينية متعددة لضمان الحماية الاجتماعية للنساء مالكات المشاريع والاسر المنتجة ولأسرهم من بعدهم عبر تغطية مخاطر العجز والوفاة وإصابات العمل والأمراض المهنية.