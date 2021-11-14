رئيس الجمهورية يثمن مواقف السعودية الداعمة والمساندة لبلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ثمن الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، مواقف المملكة العربية السعودية الشقيقة الداعمة والمساندة لليمن في مختلف المواقف والظروف وتقديمها للتضحيات والعون الإنساني والإنمائي والتنموي لملامسة واقع واحتياجات الشعب اليمني.



وعبر عن اعتزازه بعمق العلاقات الاخوية والمصير الواحد والمشترك والذي تؤكد عليه المملكة دوماً ملكًا وقيادة وشعبا وحملته مضامين لقاءه اليوم بسفير خادم الحرمين الشريفين المشرف العام على البرنامج السعودي لإعادة الإعمار في اليمن السفير محمد سعيد آل جابر وما حمله من مضامين ورسائل ايجابية كما هي دوماً من قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقال الرئيس" لن يقبل شعبنا اليمني التجربة الايرانية مهما كلفه ذلك من ثمن وسيقدم التضحيات في سبيل خلاص شعبنا من تمرد تلك المليشيات واعمالها العدائية والاجرامية تجاه الابرياء ومصير الوطن".

وحمل رئيس الجمهورية، السفير السعودي نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

من جانبه عبر سفير خادم الحرمين الشريفين، عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين والشعبين الشقيقين..مؤكداً على موقف المملكة الدائم في دعم اليمن وشرعيتها الدستورية والعبور معاً في تخطي الصعاب وعودة اليمن سالماً معافى وتحقيق امنه واستقراره المنشود..مؤكداً على مواصلة وتيرة العمل والتعاون ترجمة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

وتناول اللقاء، جملة من القضايا والمواضيع المتصلة بالشأن اليمني وفي جوانبها التنموية والاقتصادية بصورة عامة.

حضر اللقاء، مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.