شكرا لبحثكم عن خبر وجهت ضربات قاسمة للمليشيات.. الجيش يعلن تطويق المعقل الرئيسي للحوثيين من على امتداد 5 مديريات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت قوات الجيش الوطني، أنها وجهت ضربات قاسمة للمليشيات الحوثية، مشيرة إلى أنها أصبحت تطوق محافظة صعدة-المعقل الرئيسي للحوثيين- من على امتداد خمس مديريات.

وقال قائد محور صعدة، اللواء عبيد حمد الأثلة، إن وحدات الجيش تطوق المليشيات الإيرانية على امتداد 5 مديريات في محافظة صعدة.

مشيراً إلى أن الجيش يكبد بشكل مستمر المليشيا خسائر في العتاد والأروح من الظاهر إلى الصفراء وباقم ورازح وكتاف.

وقال اللواء الأثلة، إن اليمنيين في كل المحافظات اليمنية، يقفون بكل قبائلهم ومشاربهم السياسية صفاً واحداً في مواجهة مشروع المليشيا الاستيطاني البغيض، وفق ما ذكر موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم القوات المسلحة.

وأوضح قائد محور صعدة، أن مليشيا الحوثي أرادت أن تكون محافظة صعدة غرفة عمليات لإدارة حربها على اليمنيين، مشيراً إلى أنه مع الانتصارات التي حققها الجيش في مديريات المحافظة، أصيبت المليشيا بالرعب وأجبرت على نقل تلك الغرفة التي كانت تضم خبراء إيرانيين إلى مكان آخر.

ولفت إلى أن الجيش في محافظة صعدة، وجّه ضربة قاسمة للمليشيا الإيرانية، مشيدا بدور قبائل صعدة الوطني المشرف في مقاومة الانقلاب والوقوف مع قوات الجيش الوطني في المعركة.

وأضاف "الأحداث على مسرح العمليات القتالي، لا تتوقف قواتنا تنفذ المهام الموكلة إليها وفق الخطط المرسومة من القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح، وقيادة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة".

كما أكد قائد محور صعدة أن المعركة ممتدة على كامل التراب اليمني، كمعركة واحدة، ضد عدو واحد، والمتمثل بالمليشيا الحوثية، وأن اليمنيين لديهم من التصميم والعزيمة لقتالها حتى النصر الناجز والكامل.

وأكد كذلك أن مأرب اليوم وما تشكله من صمود أسطوري يسطره أبطال الجيش والقبائل يشكل انتصاراً كبيراً لليمنيين، ضمن المعركة الوطنية ضد مليشيات الموت الإيرانية.

وبخصوص الجانب الأمني أوضح اللواء الأثلة أن الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في المحافظة هي من تتولى تأمين المناطق المحررة بالتنسيق مع وحدات الجيش، مؤكدا أن والوضع الأمني مستتب بشكل جيد في كل المناطق المحررة في المحافظة.