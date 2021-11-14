انسحاب القوات المشتركة من الساحل الغربي.. ماهي التداعيات والتأثيرات؟ (تقرير خاص)

المنامة - ياسر ابراهيم - على نحو مفاجئ؛ انسحبت القوات المشتركة من مواقعها في الساحل الغربي لليمن بدون سابق إنذار بعد قتال مع الحوثيين دام ثلاثة أعوام، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن تداعيات تلك الخطوة التي تأتي في وقت يشهد البلد تصعيدًا عسكريًا غير مسبوق.



ليلة الحادي عشر من نوفمبر الجاري، بدأت ألوية العمالقة والمقاومة التهامية والمقاومة الوطنية (يقودها طارق صالح) المنضوية تحت القوات المشتركة المدعومة إماراتيًا، بالانسحاب الأحادي وبشكل غامض من مناطق واسعة جنوبي محافظة الحديدة، لاسيما المواقع الواقعة على خطوط التماس مع الحوثيين.



جاءت هذه الخطوة على وقع معارك هي الأعنف منذ بدء الحرب في البلاد قبل سبعة أعوام، تشهدها محافظة مأرب (شمال شرق) إثر هجوم واسع شنته مليشيات الحوثي خلال الشهرين الأخيرين بهدف التقدم نحو المحافظة الغنية بالنفط، لكن محاولاتها باءت بالفشل نتيجة مقاومة الجيش الوطني والقبائل.



وحتى قبل الانسحاب، كانت تسيطر مليشيات الحوثي على مدينة الحديدة، إضافة إلى مينائها الاستراتيجي الذي يحمل اسم المدينة ذاتها، فيما تسيطر القوات المشتركة على مداخل المدينة من الجهتين الجنوبية والشرقية.



وفي 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيين، إثر مشاورات جرت في السويد، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة الساحلية، وانسحاب قوات الطرفين إلى خارج المدينة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



تقدم دون قتال

خطوة الانسحاب الأحادي الأخيرة، دفعت الحوثيين للتقدم والسيطرة على مركز مديرية الدريهمي ومدينة الصالح ومنطقة كيلو 16 وكيلو 8 ومنطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه وصولًا إلى مديرية التحيتا الاستراتيجية، وفق ثلاثة مصادر أفادت لـ"يمن شباب نت".

وقالت إن الحوثيون سيطروا على تلك المناطق دون قتال بعد أن انسحبت بعض القوات المشتركة إلى مدينة الخوخة جنوبي الحديدة، ومديرية المخا التابعة لمحافظة تعز والبعض الآخر انسحب إلى مدينة عدن.



وأشارت إلى أن مواجهات عنيفة تدور حاليًا بين الحوثيين وقوات المقاومة التهامية في منطقة الحيمة أولى مديريات الخوخة، لافتةً إلى أن التطورات الأخيرة أدت إلى موجة نزوح واسعة لعشرات الأسر بالتزامن مع حملة اعتقالات للحوثيين ضد مناوئيهم من السكان.





"اتفاق ستوكهولم" المبرر

القوات المشتركة بررت خطوة انسحابها، أنها تنفيذا لاتفاق "ستوكهولم" وذلك من أجل تحركها لدعم جبهات أخرى لمواجهة الحوثي، بعيدا عن الاتفاق.



وقالت في بيان لها مساء الجمعة (12 نوفمبر الجاري)، إن "المناطق التي تم إخلاؤها محكومة باتفاق دولي (في إشارة إلى اتفاق ستوكهولم)، والتي يبقيها مناطق منزوعة السلاح وآمنة للمدنيين".



وأوضحت أن "هذا القرار جزء من المعركة الوطنية، وفي ضوء خطة إعادة الانتشار المحددة في اتفاق (ستوكهولم)، الذي تتمسك الحكومة الشرعية بتنفيذه، بالرغم من انتهاكات مليشيات الحوثي له، وما زالت مستمرة في نسفه حتى اليوم".



وتابعت "لم تُعط القوات المشتركة الضوء الأخضر لتحرير مدينة الحديدة، وتم حرمانها من تحقيق هدف استراتيجي لليمن والأمن القومي العربي، كان من شأنه أن يسرع من إنهاء المليشيات الحوثية".



والقوات المشتركة هي عبارة عن كيان عسكري يضم عشرات الألوية، تشكلت منتصف 2019 بقيادة ضابط إماراتي يُدعى أبو عمر، قبل أن تسلم للواء الركن هيثم قاسم طاهر، لكن طارق صالح -ابن شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح وقائد المقاومة الوطنية التي أنشأتها الإمارات- برز مؤخرا كقائد عملياتي لها.





غياب التنسيق

من جهته، قال الفريق الحكومي بلجنة التنسيق الخاصة بإعادة الانتشار بموجب اتفاق ستوكهولم في الحديدة، إن "ما يجري حاليا في الساحل الغربي من إعادة انتشار للقوات يتم دون معرفتنا ودون أي تنسيق مسبق معنا".



وأضاف في بيان له أن "إجراءات إعادة الانتشار يفترض أن تتم بالتنسيق والتفاهم مع بعثة الأمم المتحدة في الحديدة عبر الفريق الحكومي والتي لم تكن هي الأخرى في الصورة".



واعتبر البيان "أي تقدم للحوثيين في مناطق سيطرة الشرعية بالحديدة تحت أي ظرف مخالفة صريحة لروح ونصوص اتفاق ستوكهولم يستدعى موقفا واضحا وصريحا من المجتمع الدولي تجاهه".



بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة(أونمها)، هي الأخرى "لم يكن لديها أي علم مسبق بتلك التحركات"، لكنها قالت في بيان لها إنها "تقوم بالتنسيق ما بين الأطراف للتوصل إلى الحقائق".



وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، في التاسع عشر من شهر يناير عام 2018، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2452، لكن عمل البعثة الأممية يكاد يكون مجمدا منذ أغسطس 2020، بعد إعلان الحكومة انسحابها من لجنة إعادة الانتشار بعد مقتل أحد أعضائها بنيران الحوثيين.



تداعيات سلبية

المحلل السياسي اليمني، نبيل الشرجبي يرى أن انسحاب القوات المشتركة جاء في ظل استمرار ما أسماه "صراع عض الأصابع بين أطراف التحالف والحكومة الشرعية لابتزازها والحصول على تنازلات هامة وخطيرة تمس الأمن القومي والموقع الجيوسياسي اليمني"، حد قوله.



وأضاف في تصريح لـ"يمن شباب نت"، أن "ذلك الطرف في التحالف يستخدم أدوات وسلوكيات خشنة جدًا ومميته للحصول على أطماعه كما أنها تريد أن ترسم خارطة القوي السياسية المؤثرة والباقية والخاسرة في الساحة اليمنية".



ووفق الشرجبي فإن التشظي الذي حصل عام 2011 بين القوى السياسية اليمنية مازالت حتى الآن تعمل سلبيًا في كافة الاتجاهات والقوى الفاعلة".



وبشأن تعليق القوات المشتركة حول انسحابها، قال إن "البيان حمل بيع الوهم بأن هناك معركة أخرى فاصلة هامة دفعت لذلك الانسحاب".



واعتبر إعلان الحكومة عدم معرفتها بالأمر بأنها "خطوة توحي أنه لا توجد أي معركة هامة بحسب ما روج لها بيان قوات طارق صالح".



أما بالنسبة لتداعيات ذلك الانسحابات، قال "سوف تنصب على تداعيات سلبية جدا في مشهد الصراع في ساحة مارب وتعز تحديدا".





تهديد وجودي

وأثار انسحاب القوات المشتركة استياءً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا تلك الخطوة "تهديد وجودي" للحكومة.



وقال المحلل العسكري علي الذهب في تغريدات عبر تويتر، رصدها "يمن شباب نت": "سقط اتفاق ستوكهولم، وقريبًا سيسقط، تماماً، اتفاق الرياض".



وأضاف أن "أمام قوات الحكومة في شبوة وأبين، فرص محدودة الآن، وستتضاءل كلما تقادم الوقت"، مشيرًا إلى أن "التهديد الوجودي الذي يواجه أطرافًا في هذه الحكومة، بات أكثر من أي وقت مضى"، وتابع: "تهديد متعدد المصدر، والقوة، فضلا عن الضعف الكامن فيها".

الصحفي عبدالعزيز المجيدي، ربط تراجع القوات المشتركة في الحديدة بإعادة نشر قوات طارق صالح في مناطق جنوب تعز منتصف أكتوبر الفائت.



وقال المجيدي في تغريدة عبر تويتر: "قبل يومين من الانسحاب الصادم وتسليم مناطق شاسعة للحوثيين، امتدح طارق ستوكهولم، وطالب بنسخة منه في مأرب!".



وأضاف "في البيان الركيك، تتحدث القوات المشتركة عن إعادة تموضع و"تصحيح مسار المعركة" على أن المسار " الموعود" يسقط الشمال تماما من حساباته، ذاهبا باتجاه معركة الإمارات المقبلة في شبوة".



ووفق المجيدي، فإن طارق صالح مهد لهذا الانسحاب منتصف أكتوبر الماضي "بسحب معظم تشكيلاته من محيط الحديدة وأعاد نشرها في مناطق جنوب تعز حيث لا وجود للحوثي".