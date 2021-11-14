لدعم الجيش واستكمال تحرير المحافظة.. تواصل اللقاءات التشاورية لملتقى تعز الجامع

المنامة - ياسر ابراهيم - جدد مشائخ ووجهاء وأعيان مشائخ شرعب الرونة والسلام ومقبنة في محافظة تعز، مُضيّهم نحو تحرير ما تبقى من المحافظة من سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية.

جاء ذلك خلال لقاء تشاوري عقده ملتقى تعز الجامع في المديريات الثلاث، يوم السبت؛ وذلك ضمن لقاءاته التشاورية التي يجريها لتوحيد الكلمة والموقف والهدف في الصف الجمهوري.

وشدد اللقاء على واحدية الصف الجمهوري، ودعم الجيش الوطني لاستكمال تحرير المحافظة، والحفاظ على النظام الجمهوري والوحدة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وفي هذا الصدد، أكد مدير مديرية شرعب يوسف القاضي، أن هذه اللقاءات التشاورية تأتي لأجل اليمن والجمهورية والوحدة والتأكيد على أنهم على الدرب ماضون.

وجدد القاضي في تصريح لـ"يمن شباب نت"، أن "أبناء شرعب السلام والرونة ومقبنة أكدوا خلال اللقاء أنهم الدعم والسند والمدد للجيش الوطني".

وأضاف، كما أكد المجتمعون "أن تحرير اليمن وتحرير تعز هي أولوية مطلقة بالنسبة لهم سيضحون وسينفرون خفافا وثقالا وبكل ما يملكون وفاء للشهداء الأبرار والجرحى ولأبائهم وأجدادهم..".



بدوره، قال مدير مديرية مقبنة حميد الخليدي، إن هذه اللقاءات التشاورية التي تجمع ولا تفرق بهدف توحيد الصفوف ضد عدو واحد، سيلتهم الأرض والانسان ما لم يتوحد الجميع لمواجهته.



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