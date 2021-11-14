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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إرهاب الحوثي يتصاعد بالحديدة.. وخسائر في مأرب والضالع

الأحد 14 نوفمبر 2021

الخليج 365

تصاعد إرهاب مليشيات الحوثي بشن هجمات برية جنوبي الحديدة، عقب إخلاء القوات المشتركة بعض المواقع لإنشاء منطقة آمنة.



وبدأت القوات المشتركة منذ، الخميس الماضي، بإخلاء عدد من المواقع العسكرية المتقدمة في مدينة الحديدة والمديريات الريفية للمحافظة، الواقعة غربي اليمن، والمشمولة باتفاق ستوكهولم التي ترعاه الأمم المتحدة منذ أواخر 2018.

وشنت المليشيات الإيرانية هجوما عنيفا على ميناء الحيمة ومنطقتي الفازة والجاح التابعة لمديرية التحيتا في محاولة للسيطرة عليها في انتهاك صارخ لاتفاق ستوكهولم.

وذكرت مصادر عسكرية، أن مليشيات الحوثي استخدمت الطيران المسير لضرب ميناء الحيمة في محاولة لتحقيق تقدم على الأرض، إشارة إلى نسف المليشيات للاتفاق الأممي إلى الأبد.

وأكدت المصادر أن القوات المشتركة تصدت للهجوم الحوثي وخاضت اشتباكات عنيفة مع المليشيات الانقلابية ما أدى إلى مصرع عدد من عناصرها فضلا عن تدمير آليات عسكرية.

ونفت المصادر سقوط ميناء الحيمة الاستراتيجي، مؤكدة أنه ما يزال تحت سيطرة اللواء الرابع مقاومة وطنية، وأن الهجمات الحوثية المستمرة تمت التصدي لها وإفشالها.

وفي مديرية حيس، كثفت مليشيات الحوثي من هجماتها البرية، ضمن محاولاتها الحثيثة لتوسيع دائرة السيطرة على مواقع جديدة.

ووفقا للمصادر فإن قيادة القوات المشتركة دفعت بتعزيزات إضافية من ألوية الزرانيق لإسناد المقاتلين في التصدي للهجوم البري لمليشيات الحوثي.

وأشارت إلى أن مهام تلك القوات تنوعت ما بين تأمين الخط الرابط بين الخوخة - حيس وتأمين المناطق والأحياء السكنية، منعا لقيام خلايا حوثية إرباك الحالة الأمنية.

وكانت مليشيات الحوثي اجتاحت، الجمعة، عديد المناطق جنوبي محافظة الحديدة المحمية بموجب اتفاق ستوكهولم في تطور لافت لمسار المعركة هناك.

في سياق متصل، قتل وأصيب 5 عناصر بصفوف مليشيات الحوثي في هجوم خاطف للقوات الجنوبية في محافظة الضالع، جنوبي اليمن.

وقال بيان للمركز الإعلامي لمحور الضالع، إن القوات الجنوبية نفذت عملية نوعية استهدفت مليشيات الحوثي في قطاعي "الثوخب" شمال شرقي مديرية الحشاء شمالي الضالع.

وطبقا للبيان فقد جرى مباغتة المليشيات الحوثية في مواقعها ما أسفر عن مقتل وإصابة 5 عناصر للمليشيات الانقلابية المدعومة إيرانيا.

في جبهة مأرب، محور أعنف المعارك، أعلن الجيش الوطني تدمير 5 آليات لمليشيات الحوثي في ضربات مركزة جنوبي المحافظة النفطية.

وأوضح، في بيان، أن قوات الجيش الوطني ورجال القبائل تواصل خوض معارك عنيفة ومستمرة لدحر المليشيات الحوثية في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، ما أسفر عن تدمير 5 آليات وقتلى وجرحى بصفوف الانقلابيين.

وتزامنت المعارك مع سلسلة غارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف، استهدفت مواقع متفرقة تعزيزات للمليشيا الحوثية على نطاق واسع في مسارح العمليات القتالية جنوب وغرب المحافظة.

ووفقا للبيان فإن غارات التحالف أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصر مليشيات الحوثي وتدمير أطقم ودبابات تابعة لها.

وتكبدت مليشيات الحوثي منذ فبراير شباط الماضي أكثر من 10 آلاف قتيل بحسب تقديرات الجيش اليمني لخسائر الانقلابيين في محافظة مأرب.