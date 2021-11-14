عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئيس هادي يشيد بدعم السعودية الدائم لليمن

الأحد 14 نوفمبر 2021

الخليج 365

أشاد الرئيس عبدربه منصور هادي، السبت، بمواقف السعودية الداعمة والمساندة لليمن في شتى المجالات.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس اليمني، السبت، وسفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، وذلك لمناقشة جملة من القضايا والمواضيع المتصلة بالشأن اليمني بما فيه الجوانب التنموية والاقتصادية، بحسب وكالة "سبأ" الرسمية.

وثمن هادي، مواقف السعودية الداعمة والمساندة لليمن في مختلف المواقف والظروف وتقديمها للتضحيات والعون الإنساني والإنمائي والتنموي لملامسة واقع واحتياجات الشعب اليمني.

كما أعرب عن اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية والمصير الواحد والمشترك والذي تؤكد عليه السعودية دوماً ملكًا وقيادة وشعبا.

وقال هادي، إنه: "لن يقبل شعبنا اليمني التجربة الإيرانية مهما كلفه ذلك من ثمن وسيقدم التضحيات في سبيل خلاص شعبنا من تمرد تلك المليشيات الحوثية وأعمالها العدائية والإجرامية تجاه الأبرياء ومصير الوطن".

ومن جانبه، أعرب السفير السعودي عن سعادته بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد آل جابر، موقف المملكة الدائم في دعم اليمن وشرعيته الدستورية والعبور معاً وتخطي الصعاب وعودة اليمن سالماً معافى وتحقيق أمنه واستقراره المنشود.

كما أكد مواصلة وتيرة العمل والتعاون بين البلدين ترجمة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.