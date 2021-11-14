مقتل 186 حوثياً بـ42 عملية للتحالف في صرواح والبيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل 186 حوثيا بـ42 عملية للتحالف في صرواح والبيضاء

الأحد 14 نوفمبر 2021

الخليج 365

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 42 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيات الحوثي في صرواح غرب مدينة مأرب والبيضاء جنوب مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقال التحالف، السبت، إن عمليات الاستهداف شملت تدمير 17 من الآليات العسكرية والقضاء على 186 عنصراً إرهابياً.

صد هجوم

وشهدت الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، السبت، معارك عنيفة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة، وبين عناصر ميليشيات الحوثي من جهة أخرى.

وصدت القوات الحكومية في جنوب مأرب هجوماً للميليشيات حاولت فيه استعادة المواقع التي خسرتها خلال الأيام الثلاثة الماضية، من جبل الفليحة حتى أطراف معسكر أم ريش بمديرية حريب.

أكثر من 20 حوثياً

وأوضحت مصادر ميدانية، أن الجيش أعطب طقمين عسكريين للميليشيات، وأوقع أكثر من 20 حوثياً بين قتيل وجريح خلال معارك الساعات الماضية.

فيما دمرت مقاتلات التحالف دبابة وعددا من الآليات العسكرية في عقبة ملعاء، دفعت بها الميليشيات لتعزيز جبهتها شمال مديرية حريب.

يذكر أنه منذ فبراير الماضي، يواصل الحوثيون، المدعومون من إيران، هجماتهم على محافظة مأرب الغنية بالنفط، على الرغم من كافة الدعوات الأممية والدولية من المخاطر التي تهدد أمن وسلامة آلاف النازحين من أطفال ونساء. فيما يتصدى الجيش وأبناء القبائل والمقاومة لتلك الهجمات، بإسناد من طيران التحالف.