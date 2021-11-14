الحديدة.. الحوثيون ينفذون أعمال انتقامية بحق الأهالي بعد انسحاب القوات المدعومة من الإمارات

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت مصادر محلية في محافظة الحديدة (غربي اليمن)، أن مليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت أعمال انتقامية بحق السكان في المناطق التي انسحبت منها القوات المشتركة المدعومة من الإمارات.



وقال مصدر خاص لـ "يمن شباب نت"، إن مسلحي مليشيا الحوثي اقتحمت عشرات المنازل في مديرية التحيتا أمس الجمعة وقامت بنهب الممتلكات واختطاف العشرات من الشباب وكبار السن.



وأضاف المصدر أن المليشيا تستعد في الأثناء لتفجير منازل مواطنين كانوا منخرطين في القوات المشتركة بعدما استكملوا نهبها.



وكان الانسحاب المفاجئ للقوات المشتركة المدعومة إماراتياً، دفع بمئات الأسر إلى الفرار من بطش الحوثي ـ غالبيتهم أطفال ونساء ـ وحمل ماخف من أمتعتهم الشخصية والتوجه نحو مدينة الخوخة عاصمة المحافظة المؤقتة.



وأشار إلى أن النازحين باتوا الليلة الماضية في العراء وفي شوارع ومساجد المدينة نظراً لنزوحهم المفاجئ.



وطالب المصدر المنظمات الانسانية والجمعيات الخيرية إلى سرعة إغاثة المواطنين الفارين وتقديم المساعدات الغذائية والإيوائية العاجلة.



وسيطرت ميلشيات الحوثي الانقلابية، الجمعة، على مدينة التحيتا بمحافظة الحديدة الاستراتيجية (غربي اليمن)، بدون قتال عقب انسحاب أحادي الجانب من قبل القوات المشتركة المدعومة إماراتياً نحو مدينتي الخوخة والمخا جنوباً.





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