وزارة الصحة: حالتا وفاة و (6) إصابات جديدة بفيروس كورونا 

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الصحة اليمنية، اليوم السبت، تسجيل حالتي وفاة و ست إصابات جديدة بفيروس كورونا، وذلك في ظل التناقص المستمر لأعداد الإصابات المسجلة خلال الأيام الماضية.

وذكرت لجنة الطوارئ العليا في احصائيتها اليومية على "تويتر"، أنها سجلت حالتي وفاة بكورونا في كل من شبوة وحضرموت، و(6) حالات إصابة منها (3) لحج، (2) عدن، وحالة وحيدة في الضالع.

وأوضحت اللجنة أنها سجلت كذلك (7) حالات شفاء منها (5) في عدن، وحالتين في حضرموت.

وأكدت ارتفاع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (9918) حالة منها (1923) وفاة و( 6623) حالة تعافٍ.

جدير بالذكر أن هذه الاحصائيات لا تشمل المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.