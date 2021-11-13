شكرا لبحثكم عن خبر الهيئة الإدارية لمنتدى بدوي زبير للموسيقى والفنون الثقافية تقر برنامج الاحتفاء بالذكرى 21 لرحيل جوهرة الطرب بدوي زبير. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شبام / خاص

استضافت جمعية تطوير الحرف التراثية بمدينة شبام حضرموت مساء هذا اليوم السبت الموافق 13/11/2021 إجتماع الهيئة الإدارية لمنتدى بدوي زبير للموسيقى والفنون الثقافية برئاسة الفنان المبدع عمر محمد الهدار والخاص بالتهيئة والإعداد ومناقشة عدد من التصورات والمقترحات الرامية إلى إبراز ذلك الإرث الفني والثقافي لجوهرة الطرب المرحوم بدوي زبير رحمه الله من خلال تلك الفعالية والخاصة بالإحتفاء بالذكرى 21 لرحيله والمزمع إقامتها خلال هذه الأيام بمدينة شبام حضرموت بإذن الله .

في هذا الاجتماع تم إقرار برنامج الفعاليات المصاحبة لهذا الحدث للفترة من 17_18 من شهر نوفمبر الجاري والذي شمل عدد من الفعاليات الفنية والتراثية والثقافية .

هذا وقد تم في هذا الاجتماع الموافقة على عدد من الإجرآءات والتجهيزات والتكليفات الرامية إلى إظهار وإنجاح هذه الفعالية بالشكل المطلوب تخليدا لذكرى المرحوم بدوي زبير رحمه الله .