هيئة المواصفات والمقاييس تشارك بدورتين تدريبيتين حول الجرعة الاشعاعية والجودة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

شاركت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، بدورتين تدريبيتين (عبر الاتصال المرئي)، نظمتهما المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين ضمن الخطة التنفيذية للبرنامج العربي للمترولوجيا العلمية والصناعية.



تناولت الدورة الأولى قياس ومعايرة الجرعة الإشعاعية، وطرق وأساليب قياس كمية الإشعاع التي يتعرض لها العاملين في قطاع الصناعات الاشعاعية ومراكز البحوث النووية، بغرض إحصاء ما يتعرضون إليه خلال عملهم من كمية (جرعة) الإشعاع.

وتعد الهيئة الجهة الرسمية المخولة بمراقبة صحة تنفيذ قراءة ما يتعرض له العاملين من إشعاعات خلال عملهم، بما هو متفق عليه دوليا وبحسب نصائح الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك حفاظا على صحة وسلامة العاملين.

فيما تناولت الدورة الثانية إقرار صلاحية طرق الاختبار طبقا للمواصفة القياسية آيزو، وهدفت إلى زيادة الثقة في نتائج الاختبار والقياس والمعايرة الصادرة عن المختبر، وتتمثل أهمية شهادة الآيزو، كونها دليل على التزام المصنعين بمعايير الجودة.