بلادنا تشارك في الاجتماع التشاوري لمكتب التربية العربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

شاركت اليمن في الاجتماع التشاوري لوزراء التربية والتعليم للدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج المنعقد في العاصمة الفرنسية.



حيث ناقش الاجتماع الذي عقد على هامش اعمال المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، البرامج والمشاريع التعليمية لمكتب التربية العربي لدول الخليج، وسبل تعزيز القيم والهوية والعمل المشترك نحو تطوير المناهج ورفع الكفاءة وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة البرامج المقترحة من قبل خبراء مكتب التربية العربي، وعرض خطة المكتب للدورة المالية على المؤتمر العام 2023م-2024م.

وأكد وزير التربية والتعليم طارق العكبري، على أهمية التكامل في التعليم بين مختلف الدول الأعضاء والحفاظ على الهوية المشتركة وتعزيز العمل المشترك وفق الأهداف والخطط الاستراتيجية وأولويات العمل للمكتب.