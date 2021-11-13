بلادنا تشارك في أعمال المؤتمر العالمي ومعرض النقل الذكي بالقاهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في المؤتمر العالمي ومعرض النقل الذكي للشرق الاوسط وافريقيا، المنعقد بجمهورية مصر العربية بوفد ترأسه وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد.



وقال وزير النقل في تصريحات وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "أن مشاركة بلادنا تأتي من حرصها الدائم على لعب دور فاعل في المجال البحري لكونها تطل على موقع استراتيجي هام وتمتلك سواحل ساحلية طويلة ممتدة على ممرات بحرية مهمة"..مشيداً بما تضمنه محتويات المعرض من مخططات ومجسمات ووسائل نقل حديثة وأجهزة ومعدات حديثة تهدف إلى الارتقاء بقدرات قطاع النقل.

واكد وزير النقل، أهمية هذا المؤتمر لتعزيز التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي بين اليمن ودول أفريقيا والشرق الأوسط وإتاحة المجال للاستفادة من الخبرات والنجاحات المحققه وتحديد اولويات السياسة الفاعلة لحركة النقل البحري العربي والدولي.