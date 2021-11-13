هيئة رئاسة المجلس الانتقالي ترحب بدعوة السعودية لرئيس المجلس لزيارة الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعا استثنائيا صباح اليوم السبت، برئاسة عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس.



وكُرّس الاجتماع، الذي حضره وزراء المجلس في حكومة المناصفة، والأمين العام للأمانة العامة لهيئة الرئاسة، محافظ العاصمة عدن، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، لمناقشة دعوة قيادة المملكة العربية السعودية لرئيس المجلس لزيارة الرياض.

ورحبت هيئة الرئاسة في اجتماعها، بالدعوة الكريمة، مثمنة في السياق حرص الأشقاء في المملكة على توحيد الجهود، ومؤكدة تعاطيها الإيجابي معها.

وأعربت هيئة رئاسة المجلس عن تقديرها لكافة الجهود الرامية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية، وتوطيد دعائم الأمن والاستقرار في محافظات الجنوب المحررة، مجددة التزامها بكل ما من شأنه توحيد الجبهة الداخلية للتصدي للتمدد الإيراني وأذرعه المليشياوية في المنطقة.

وأكدت هيئة الرئاسة في اجتماعها الاستثنائي، موقفها الثابت من الشراكة الاستراتيجية مع الأشقاء في التحالف العربي، منوهة بأن علاقة المجلس الانتقالي الجنوبي بالأشقاء في دول التحالف العربي ستظل علاقة استراتيجية راسخة تحكمها القواسم المشتركة والمصير الواحد.

كما استعرضت هيئة رئاسة المجلس مستجدات الأوضاع السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، في الجنوب والمنطقة، مجددة مطالبتها لحكومة المناصفة بالقيام بواجباتها إزاء الوضع الاقتصادي المتدهور في محافظات الجنوب بما يضمن وقف الانهيار الحاصل في سعر صرف العملة المحلية، وصرف مرتبات الجيش والأمن والقوى العاملة في القطاعات الحكومية الأخرى.

وفي ذات السياق، جددت هيئة الرئاسة دعوتها لدول التحالف والرباعية الدولية، والدول الخمس دائمة العضوية، لدعم حكومة المناصفة للقيام بواجباتها تجاه الوضع الاقتصادي المُتردي وبما يمكنها من توفير الخدمات ودفع المرتبات في أسرع وقت ممكن.