بلادنا واليونسكو تبحثان تعزيز التعاون بين الجانبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير التربية والتعليم طارق العكبري، امس، في باريس، مع مدير مكتب منظمة اليونسكو لدول الخليج واليمن أنا باوليني، ومدير مكتب اليونسكو الإقليمي كوستانزا فارينا التعاون بين الجمهورية اليمنية والمنظمة في التربية والعلوم والثقافة.



وتطرق اللقاء الذي عقد على هامش مؤتمر اليونسكو، إلى المشاريع التي تنفذها المنظمة في اليمن، وتعزيز التعاون بين الجانبين.

وأشاد وزير التربية والتعليم بجهود منظمة اليونسكو في دعم قطاع التعليم في اليمن.. مشيرا إلى التزام اليمن وتأييدها للمؤشرات المرجعية الإقليمية المتعلقة بالهدف الرابع من التنمية المستدامة حتى العام 2030م وفقا للاهداف والرؤى والمبادئ التي تعمل عليها.

من جهتها أوضحتا مدير مكتب منظمة اليونسكو لدول الخليج واليمن ومدير المنظمة الإقليمي دعمهم لكافة القطاعات والمجالات ذات العلاقة في اليمن في إطار الشراكة الطويلة مع المنطقة العربية.

حضر اللقاء سفير اليمن لدى اليونسكو الدكتور محمد جميح، والدكتور عبدالسلام الجوفي.