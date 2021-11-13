الجيش والمقاومة يواصلون سحق المليشيا الحوثية جنوب وغرب مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

واصلت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، دحر مليشيا الحوثي الإيرانية في مختلف جبهات القتال جنوب وغرب محافظة مأرب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، نفذ أبطال الجيش والمقاومة هجوما مباغتا ودحروا خلاله المليشيا الحوثية من عدة مواقع في جبهة حريب، كما شنت قوات الجيش قصفاً مكثفاً بالعيارات وبسلاح المدفعية استهدف مواقع وتجمعات المليشيا الإيرانية في مواقع متفرقة بجبهة بيحان وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأضاف المصدر ذاته، أن مدفعية الجيش شنت قصفاً مركّزاً استهدف مواقع وتجمعات ثابتة ومتحركة للعدو في مناطق متفرقة بجبهة الجوبة، ما أسفر عن سقوط عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح، وتكبيد المليشيا خسائر بالعتاد.

وأكد المصدر، أن أبطال الجيش والمقاومة كسروا هجوما لمليشيا الحوثي على أحد المواقع العسكرية في جبهة صرواح غرب مأرب، وأجبروا عناصر المليشيا على التراجع والفرار بعد تكبّدها خسائر في العتاد والأرواح.