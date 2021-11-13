ممثل الأمم المتحدة يطلع على أنشطة ومشاريع المركز الاجتماعي للنازحين بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قام الممثل المقيم للإمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية لدى اليمن ديفيد جريسلي، بزيارة تفقدية للمركز الاجتماعي للنازحين التابع لجمعية الوصول الإنساني في محافظة مأرب.



واستمع من المعنيين إلى شرح موجز عن المركز وعن مشاريعه وأنشطته وأبرز الخدمات الانسانية التي قدمها المركز للنازحين بمحافظة مأرب خلال الفترة الماضية بدعم وتمويل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتعرف على أهم مجالات التدخلات الإنسانية التي ينفذها المركز في مأرب وعلى النتائج والمؤشرات الإيجابية التي حققها خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى الصعوبات والتحديات التي يواجهها المركز خلال المرحلة الراهنة وسبل معالجتها في ظل استمرار حركة النزوح وعمليات التهجير الجماعية لالآف الأسر التي تشن المليشيات الحوثية الإيرانية عدواناً مستمراً على مناطقهم جنوب محافظة مأرب.