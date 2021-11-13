التحالف العربي يدك منصة حوثية لإطلاق الصواريخ شرقي تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دكت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر السبت، منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية لمليشيات الحوثي، شرقي محافظة تعز جنوبي البلاد.



وقال مصدر عسكري، إن طيران التحالف نفذ غارتين جويتين على مواقع المليشيات الانقلابية في جبل "أومان" بمنطقة الحوبان شرقي تعز وفقا للعين.

وطبقا للمصدر، فإن المقاتلات الجوية للتحالف استهدفت منصة إطلاق صواريخ باليستية استخدمتها مليشيات الحوثي في ضرب مدينة المخا التاريخية، غربي تعز، اليومين الماضيين.

كما ضربت إحدى الغارات موقعا عسكريا لمليشيات الحوثي في ذات المرتفعات الجبلية ما أسفر عن خسائر في الأرواح والعتاد بصفوف المليشيات الانقلابية.

والجمعة، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، تنفيذ 21 عملية استهداف لآليات وعناصر حوثية في صرواح والبيضاء بمأرب، ما أسفر عن مقتل 105 حوثيين وتدمير 13 آلية عسكرية للمليشيات المدعومة إيرانيا.

وتشن مقاتلات التحالف ضربات مركزة على مواقع مليشيات الحوثي وأهدافها العسكرية المستخدمة في تهديد المدن اليمنية والسعودية، بما في ذلك تعز وصنعاء ومقار إدارة أنشطة المليشيات الإرهابية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة.