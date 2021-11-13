وزير الداخلية يلتقي بالمنسق العام للأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، امس، بسيئون المنسق العام للأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية في اليمن ديفيد غيريسلي والوفد المرافق معه.



وبحث وزير الداخلية مع ديفيد غيريسلي جهود المنظمات الأممية وآليات التنسيق المشترك مع وزارة الداخلية، وإمكانية فتح مكاتب للمنظمات الانسانية في المحافظات المحررة.

واستعرض وزير الداخلية خلال اللقاء الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية الارهابية بقصفها الدائم والمتعمد للمدنيين والأطفال والنساء وعدم احترامها لقواعد الحرب، مستغربا من الموقف الاممي اتجاه هذه الانتهكات.

من جهته ثمن السيد ديفيد غيريسلي المنسق العام للأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية في اليمن جهود وزارة الداخلية والتعاون في تسهيل عمل المنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية في المحافظات المحررة .

وأكد المنسق العام للأمم المتحدة في اليمن أن جولته تهدف إلى تلمس الأوضاع الإنسانية في اليمن ومجالات التدخل للمنظمات الأممية والدولية، وستتبعها جولات لمضاعفة الدعم المقدم.