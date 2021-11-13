عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل 105 عنصر حوثي بـ21 عملية للتحالف في صرواح والبيضاء

السبت 13 نوفمبر 2021

الخليج 365

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 21 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيات الحوثي في صرواح غرب مدينة مأرب والبيضاء جنوب مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقال التحالف الجمعة إن عمليات الاستهداف شملت تدمير 13 من الآليات العسكرية والقضاء على 105 عناصر إرهابية.

اشتباكات مستمرة في مأرب

إلى ذلك تتواصل الاشتباكات على جبهات مأرب، مع استمرار الضربات الجوية، وأحبطت قوات الجيش عمليات تسلل للحوثيين.

كما أشار إلى استمرار الاشتباكات على الجبهة الجنوبية للمحافظة الاستراتيجية، مضيفاً أن غارات التحالف ساندت بشكل كبير القوات اليمنية.

تطهير جيوب الحوثيين

يذكر أن الجيش الوطني كان شن هجوماً على مواقع ميليشيات الحوثي في الجبهة الجنوبية الخميس.

وأوضح رئيس هيئة العمليات الحربية ناصر الذيباني في تصريح نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن عناصر الجيش تمكنوا خلال العملية الهجومية من تطهير جيوب الحوثيين في عروق الرملية بجهة حريب، ملحقين بالميليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

مقتل 125 حوثياً

كذلك أعلن التحالف دعم الشرعية الخميس مقتل 125 عنصراً من الحوثيين في الساعات الأربع والعشرين الماضية بغارات جديدة حول مدينة مأرب.

وقال في بيان إنه قام بتنفيذ 22 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا في الأربع وعشرين ساعة الماضية، أدت إلى تدمير 14 من الآليات العسكرية والقضاء على 125 عنصراً إرهابياً". كما استهدفت الغارات صرواح والبيضاء.