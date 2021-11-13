بينهم لاعب كرة سلة.. مليشيا الحوثي تختطف عشرات المدنيين من أحد شوارع إب

اختطفت مليشيا الحوثي الانقلابية، عشرات المدنيين من بينهم لاعب كرة سلة، من أحد شوارع مدينة إب، بعدما لفقت لهم تهم كيدية.



وقال مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) إن "مدير القسم الشمالي بمدينة إب والمعين من قبل جماعة الحوثي، يواصل اختطاف الكابتن "محمد التركي" لاعب نادي شعب إب السابق لكرة السلة منذ مطلع الأسبوع الجاري"، رفقة عشرات المدنيين.



ونقل المكتب عن مصادر رياضية، قولها إن اللاعب "محمد التركي"، صادف مروره أمام القسم الشمالي بمدينة إب، بالتزامن مع انفجار قنبلة بالشارع، لتقوم المليشيا باختطافه مع عدد كبير من المواطنين الذين صادف تواجدهم أو مرورهم بالمكان لحظة الانفجار.



وأوضحت المصادر أن مدير القسم اختطف العشرات من المواطنين وأودعهم سجن القسم، واعتدى على بعضاً منهم وتلفظ عليهم بألفاظ نابية داخل زنزانة القسم، حين اعترضوا على استمرار سجنهم دون اثبات أي تهمة ضدهم.



وتشهد محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، انتهاكات واسعة بحق المدنيين وسط صمت من المنظمات الحقوقية.

