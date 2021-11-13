مختطف محرر من سجون مليشيا الحوثي يكشف عن تعرضه لتعذيب وحشي

كشف مختطف محرر من سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، عن تعرضه لتعذيب وحشي من قبل المليشيا طوال أكثر من 5 سنوات.



وقال المختطف المحرر "بدر سلطان" إنه تعرض لصنوف من التعذيب طوال مدة اختطافه في سجون الحوثيين بصنعاء وتعز، حسبما نقل عنه شقيقه الصحفي "فهد سلطان".



وأكد سلطان أنه جرى نقله من عدة سجون بدءً من منزل علي محسن ـ اتخذته المليشيا سجناً خاصاً ـ إلى البحث الجنائي ثم سجن الثورة وجميعها بصنعاء، قبل أن يتم نقله في أواخر العام 2019 إلى سجن مدينة الصالح في تعز، وخلالها تعرض لصنوف التعذيب.



ومن بين ماتعرض له المختطف "سلطان" جراء التعذيب الشديد ـ حسب شقيقه ـ (كسر في الفكين وكسر لأحد عظام القفص الصدري، وضربة عميقة في الرأس، وكسر آخر في إحدى قدميه، وكسور في اليدين فضلا عن تعذيب بالضرب في جميع أجزاء جسده بشكل منفرد أثناء التحقيق وبشكل جماعي مع آخرين، والصعق بالكهرباء ثم الحرمان من النوم لأيام طويلة، والتعذيب النفسي الذي رافقه حتى آخر لحظة قبل تحريره).



وأوضح أن القائمين على تعذيبه حرموه من العلاج رغم الآلام الشديدة التي رافقته جراء الكسور التي أصيب بها بسبب التعذيب الشديد.



يذكر أن المختطف بدر سلطان أُفرج عنه أواخر سبتمبر الماضي ضمن صفقة تبادل كبيرة بين الجيش الوطني بتعز ومليشيا الحوثي الانقلابية، تمت بجهود ووساطات محلية.

